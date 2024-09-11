Batman'da park halindeki 3 araç yandı

Hasankeyf yolu üzerindeki Engin Yapı Konutları sitesinin bahçesinde park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki otomobil ile hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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