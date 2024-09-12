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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:35
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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        BATMAN’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ömer K. (80), ağır yaralandı. Kadın sürücü Z.G. ise gözaltına alındı.

        Kaza, öğleden sonra Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Karataş’a, Z.G. adlı kadın sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ömer K., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer K.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Z.G. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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