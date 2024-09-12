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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü (2)

        HAYATINIKAYBETTİTurgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:40
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        Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Z.G. adlı kadın sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ömer Karataş (80), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Z.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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