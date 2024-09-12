Batman'da otomobilin çarptığı yaya öldü (2)
HAYATINIKAYBETTİTurgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Z.
HAYATINIKAYBETTİ
Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı önünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Z.G. adlı kadın sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ömer Karataş (80), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Z.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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