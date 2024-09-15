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        Batman Petrolspor - Tuzlaspor: 2-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 3'üncü haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:50
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        Batman Petrolspor - Tuzlaspor: 2-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 3'üncü haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 3'üncü haftasında Batman Şehir Stadyumu'nda Tuzlaspor'u konuk etti. Batman Petrolspor oyuncuları sahaya ‘Dünyayı çocuklara verelim. Narin’ yazılı pankart ile çıktı. Taraftarlar ise ‘Çekin o kirli ellerinizi Narin bedenlerden!’ yazılı pankart açtı. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 33'üncü dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor, maçın 90+4'üncü dakikasında Bünyamin Yürür'ün attığı golle 2-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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