Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı (3)

AHMETTÜRK: NORMALLEŞME DEDİKLERİ HERHALDE BU

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk, beraberindekiler ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önüne geldi. Belediye önünde açıklama yapan Türk, demokrasi gaspıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Elbette halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı tepkimizi ortaya koyacağız. Demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz. Saat 05.30'da aradılar, 'Bir tebligat var' dediler. Kapıya gelip, tebligatı yapıp döndüler. Kobani davasından yargılanıyoruz. Cezanın verilmesi önemli değil, daha Yargıtay, istinaf mahkemesi aşaması var. Yargılandığımız dönemde aday olduk. 2011 yılında Siirt'te yaptığım bir konuşmayı göstermişler. Burada daha önce takipsizlik kararı verilmiş, yıllar sonra takipsizlik kararını ortadan kaldırmışlar, zaman aşamasına uğramasına rağmen bunu hala böyle tutuyor. Dosya üzerinden 13 yıl geçti. Zaman aşımına uğramış, gerekçeleri hazırlayarak bu şeyi yapıyorlar. İşgal edilmiş, insanlarımız, halkımız haklı olarak protesto ediyor. Halk iradesini ortadan kaldıran anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Normalleşme dedikleri herhalde bu. Bu görüntüler, normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

'BİR DEMOKRASİ AYIBI' Ahmet Türk, "Bu görüntü bile Türkiye için büyük bir ayıptır. Belediyenin içi polislerle doldurulmuş ve halkın içeri girmesine, belediyeye girmesine izin verilmiyor. Özel eşyalarımızı almamıza bile izin verilmedi. Sadece benim değil, bütün daire başkanlarımızın, genel sekreterimizin. Sonuç olarak manzara ortada, söylenecek fazla bir şey yok. Ama bu hukuksuzluğun bu ülkede daha fazla devam etmeyeceğine inanıyorum. Türkiye, halk iradesiyle bugün antidemokratik bir yönetim anlayışına karşı elbette ki sandıkta gücünü, etkisini ve iradesini ortaya koyacak. Açılım dediği buysa, bu açılım değildir. Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir, söylenecek fazla bir şey yok. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Elbette ki bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz, isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle siyaset yapıyoruz, bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler, geçmişteki görüntüleri aşan bir noktada. Burada gelecekle ilgili iktidarın ne Kürt sorununu ne de demokrasi sorununu çözme niyetinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Saat 15.00'te İstanbul'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Batman'a inecek. Mesele sadece DEM Parti'nin olayı değil, bir demokrasi ayıbı. Bu ayıba karşı herkesin güçlü bir tepki göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.