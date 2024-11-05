Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 'Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun, burası Türkiye' tepkisi kamerada

        BATMAN Belediyesi önünde izinsiz eylemler sürerken bölgeden geçen otobüsü durdurup propaganda yapmak isteyen kişiye, sınava yetişmeye çalışan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 'Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun, burası Türkiye' tepkisi kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN Belediyesi önünde izinsiz eylemler sürerken bölgeden geçen otobüsü durdurup propaganda yapmak isteyen kişiye, sınava yetişmeye çalışan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın?” diyerek tepki gösterdi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde; kararı protesto edenler ile polis ekipleri arasında gerginliğin sürdüğü sırada, şehir içi yolcu otobüsünü durduran kişi, "Bu caddeyi açmıyoruz. Sizi biraz tutmuş olabiliriz ama bugün bize oldu, yarın size olacak" dedi. Bunun üzerine üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan genç kız, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın? Sen Türkiye'desin ve burası, Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösterdi. Bazı yolcular da "Burası, Kürdistan değil" diyerek genç kıza destek verdi. Tepkiler sonrası propaganda yapan kişi otobüsten inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?

        Benzer Haberler

        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu; 3 tutuklama
        7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu; 3 tutuklama
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Batman'da Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıld...
        Batman'da Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıld...
        GÜNCELLEME - Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde polise mukaveme...
        GÜNCELLEME - Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde polise mukaveme...
        Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde polise mukavemette bulunan 9...
        Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi önünde polise mukavemette bulunan 9...