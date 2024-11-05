Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (2)

‘EKMEKALIRKEN GÖZALTINA ALINDI’ İDDİALARINA VALİLİKTEN YALANLAMA

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; sosyal medyada paylaşılan, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valilik açıklamasında, elinde ekmek poşeti olan kişinin polise taş attığının tespit edildiği belirtilerek, “05 Kasım 2024 günü sosyal medya üzerinden Batmanda müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan bir yurttaşın da gözaltına aldığı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur” denildi.