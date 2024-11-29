Ehliyet sınavı için kopya düzeneği temin eden şüpheli tutuklandı

BATMAN'da ehliyet sınavına girenlere para karşılığında kopya düzeneği temin eden şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na (e-Sınav) giren adaylara para karşılığında kopya düzeneği temin ettiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin, anlaştığı adayların giysilerinin düğmesine kamera yerleştirdiği, kameradan elde ettiği görüntüleri sınav anında izleyerek soruların cevaplarını kulak içi kulaklıkla adaylara ilettiği tespit edildi.