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        Besiciye saldıran domuzları köpekler kovaladı; o anlar kamerada

        BATMAN'daMurat Kızmaz (44), hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:05
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        Besiciye saldıran domuzları köpekler kovaladı; o anlar kamerada
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        BATMAN'daMurat Kızmaz (44), hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğradı. Kızmaz yaralanırken, yanındaki köpeklerin domuzları kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Hisar köyünde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle hayvanlarını otlatmaya gitti. Bu sırada Kızmaz, domuz sürüsünün saldırısına uğradı. Kızmaz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, köpekler de sürüyü kovalamaya başladı. Domuzlar kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Kızmaz taburcu edilirken, köpeklerin domuzları kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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