Besiciye saldıran domuzları köpekler kovaladı; o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Hisar köyünde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle hayvanlarını otlatmaya gitti. Bu sırada Kızmaz, domuz sürüsünün saldırısına uğradı. Kızmaz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, köpekler de sürüyü kovalamaya başladı. Domuzlar kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Kızmaz taburcu edilirken, köpeklerin domuzları kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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