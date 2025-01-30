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        Yolda yürüyen kardeşlerin cep telefonlarını gasbettiler; o anlar kamerada

        BATMAN'da2 kişi, yolda yürüyen 2 kardeşi durdurup, tehdit ettikten sonra cep telefonlarını gasbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:55
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        Yolda yürüyen kardeşlerin cep telefonlarını gasbettiler; o anlar kamerada
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        BATMAN'da2 kişi, yolda yürüyen 2 kardeşi durdurup, tehdit ettikten sonra cep telefonlarını gasbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 27 Ocak'ta gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. 2 kişi, yolda yürüyen kardeşler O.Ç. ile Y.Ç.'nin yolunu keserek durdurdu. Bir süre konuşan ve daha sonra kardeşlerden birini iterek telefonu alan şüpheliler, daha sonra diğer kardeşe yöneldi. Diğer kardeşe gidip yumruk sallayan şüpheli, daha sonra onun da cep telefonunu aldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler kaçarken, kardeşler polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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