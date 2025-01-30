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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        BATMAN'da devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Tufan (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:25
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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        BATMAN'da devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Tufan (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Tufan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tufan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne kaldırıldı. Mehmet Akif Tufan, hayatını kaybetti. Tufan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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