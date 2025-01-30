Polisten kaçarken otomobilden attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı; 6 tutuklama
BATMAN'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı.
BATMAN'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçtan attığı çuvalda 4 kilo skunk bulurken, 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı. Şüpheli takip sonucu yakalanırken, araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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