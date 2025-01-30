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        Polisten kaçarken otomobilden attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı; 6 tutuklama

        BATMAN'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:30
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        Polisten kaçarken otomobilden attıkları çuvaldan 4 kilo uyuşturucu çıktı; 6 tutuklama
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        BATMAN'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 otomobille kaçan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçtan attığı çuvalda 4 kilo skunk bulurken, 6 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bu kapsamda; Batman yeni çevre yolu mevkisinde, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 otomobille kaçtı. Şüpheli takip sonucu yakalanırken, araçtan atıldığı tespit edilen çuval içerisinde 4 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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