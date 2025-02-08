Batman Petrolspor - Fethiyespor: 1-0
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında konuk ettiği Fethiyespor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 21'inci haftasında Fethiyespor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmada Batman Petrolspor, maçın 5'inci dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda gol fırsatı bulmaya çalışsa da maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, ligdeki puanını 46'ya çıkardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.