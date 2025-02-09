Batman Petrolspor, Melih İnan ile anlaştı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, devre arası transferi çalışmaları kapsamında Melih İnan'ı transfer etti.

2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna katarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Elazığspor’da forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu Melih İnan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Melih İnan, kırmızı-beyazlı formamızla sahaya çıkacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak kendisine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.