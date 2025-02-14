Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        12 yaşındaki Esra yaşamını yitirdi, boynunda ip izleri tespit edildi

        BATMAN'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki Esra yaşamını yitirdi, boynunda ip izleri tespit edildi
        ABONE OL

        BATMAN'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen Esra Bozkurt (12), kurtarılamadı. Boynunda ip izlerine rastlanan Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Batman'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Batman'ın Sason ilçesinde eğitime kar engeli
        Batman'ın Sason ilçesinde eğitime kar engeli
        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu
        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu
        Batman'da kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı
        Batman'da kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı