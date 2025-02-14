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        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)

        123YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDIBatman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 236 yerleşim yerinden 123'ünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:45
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        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)
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        123YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI

        Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 236 yerleşim yerinden 123’ünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile açıldı. İlçelerden Sason'da 22 köy ve 32 mezra, Kozluk'ta 6 köy ve 40 mezra, Gercüş'te 9 köy ve 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 113 yerleşim yerinin yolunda çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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