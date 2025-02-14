Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)
123YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDIBatman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 236 yerleşim yerinden 123'ünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile açıldı.
123YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 236 yerleşim yerinden 123’ünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile açıldı. İlçelerden Sason'da 22 köy ve 32 mezra, Kozluk'ta 6 köy ve 40 mezra, Gercüş'te 9 köy ve 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 113 yerleşim yerinin yolunda çalışmalar sürüyor.
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