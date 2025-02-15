Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        ABONE OL

        BATMAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde Kayadibi, Akçalı ve İnişli köyleri, Sason'da 17 köy ve 22 mezranın yolu yoğun kar nedeniyle kapandı. Kapanan yolların açılması için Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Batman Belediyesi'nde usulsüz işe alındığı belirtilen 112 kişinin sözleşmes...
        Batman Belediyesi'nde usulsüz işe alındığı belirtilen 112 kişinin sözleşmes...
        Batman'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman Belediyesine usulsüz alındıkları gerekçesiyle 112 kişinin iş akdi fe...
        Batman Belediyesine usulsüz alındıkları gerekçesiyle 112 kişinin iş akdi fe...
        Batman'da, köprü altında erkek cesedi bulundu
        Batman'da, köprü altında erkek cesedi bulundu
        Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu
        Batman'da demir yolunun kenarında erkek cesedi bulundu
        Milli atlet Ruken Tek, yeni başarılara odaklandı
        Milli atlet Ruken Tek, yeni başarılara odaklandı