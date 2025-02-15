Batman'da 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde Kayadibi, Akçalı ve İnişli köyleri, Sason'da 17 köy ve 22 mezranın yolu yoğun kar nedeniyle kapandı. Kapanan yolların açılması için Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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