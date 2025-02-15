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        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

        BATMAN'da, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:41
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        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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        BATMAN’da, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolu, Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. N.S.’nin (37) kontrolünü yitirdiği 33 NS 155 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü N.S. adlı erkek ile yanındaki eşi A.A. (33) ve oğulları Ö.A.A. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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