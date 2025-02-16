Batman'da kar; 28 yerleşim yerinin yolu kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

BATMAN'da etkili olan kar nedeniyle 4 köy ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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