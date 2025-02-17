Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu, Yediyol köyü mevkinde meydana geldi. M.E. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammet Enes Pişkin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.