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        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        BATMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:55
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        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        BATMAN’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu, Yediyol köyü mevkinde meydana geldi. M.E. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile M.M.A. (23) ve Muhammet Enes Pişkin (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammet Enes Pişkin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pişkin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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