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        'Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü' iddiası

        BATMAN'daOsman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:05
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        'Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü' iddiası
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        BATMAN'daOsman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.

        Olay, 17 Şubat'ta öğleden sonra Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde meydana geldi. Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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