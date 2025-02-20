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        Batman Sason'da 30 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 20 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:15
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        Batman Sason'da 30 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 20 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, ayrıca trafiğe çıkacak sürücülerin tedbirli olmaları istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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