Batman'da, minibüste uğradığı silahlı saldırıda öldü

BATMAN’da içerisinde 4 kişinin olduğu park halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda Rojhat Keskin (25) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İçinde 4 kişinin olduğu park halindeki minibüse, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda minibüsteki Rojhat Keskin ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Rojhat Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.