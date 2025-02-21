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        Batman'da 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:50
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        Batman'da 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 24 köy ve 26 mezra, Kozluk ilçesinde 2 köy ve 10 mezra yolu olmak üzere toplamda 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, ekipler 22 araçla kapalı 281 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürüyor.

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