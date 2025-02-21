Batman'da 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 24 köy ve 26 mezra, Kozluk ilçesinde 2 köy ve 10 mezra yolu olmak üzere toplamda 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, ekipler 22 araçla kapalı 281 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürüyor.
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