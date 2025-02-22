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        Batman'da 100 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:00
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        Batman'da 100 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 30 köy ve 39 mezra, Kozluk ilçesinde ise 10 köy ve 21 mezra yolu olmak üzere toplamda 100 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe özel idare ekipleri, kapanan yolların açılması için 22 araçla çalışmalarını 557 kilometrelik yol ağında sürdürüyor.

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