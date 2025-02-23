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        Otomobilin arka koltuğunun altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:35
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        Otomobilin arka koltuğunun altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Otomobilin arka koltuğunun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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