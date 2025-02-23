Otomobilin arka koltuğunun altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Otomobilin arka koltuğunun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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