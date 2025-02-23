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        Batman'da 12 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 köy ve 6 mezra yolu kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:10
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        Batman'da 12 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 6 köy ve 6 mezra yolu kapandı.

        Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte 6 köy ve 6 mezra olmak üzere 12 yerleşim yerinin yolu kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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