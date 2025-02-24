Sason'da kardan kapanan 57 köy yolundan 47'si açıldı

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 57 köyden 47'si, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Kalan 10 köy ile ayrıca 20 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.

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