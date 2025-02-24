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        Sason'da kardan kapanan 57 köy yolundan 47'si açıldı

        BATMAN'ınSason ilçesinde kardan kapanan 57 köyden 47'si, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:10
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        Sason'da kardan kapanan 57 köy yolundan 47'si açıldı
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        BATMAN'ınSason ilçesinde kardan kapanan 57 köyden 47'si, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 57 köyden 47'si, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Kalan 10 köy ile ayrıca 20 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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