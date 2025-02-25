Batman'da otomobil farı hırsızlığı kamerada

BATMAN’da, park halindeki otomobilin farlarını sökerek çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobilden far hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenip kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.K. ve C.N., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2 otomobilden çaldıkları 4 farı kentte bulunan bir oto aksesuarcıya sattıkları belirlendi. İş yerindeki aramada otomobil farları ele geçirilirken, şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.