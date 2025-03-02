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        Teravihte yangın çıktı; namaza devam ettiği anlar kamerada

        BATMAN'da, Bahçelievler Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada çıkan yangın cemaat tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:55
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        Teravihte yangın çıktı; namaza devam ettiği anlar kamerada
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        BATMAN'da, Bahçelievler Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada çıkan yangın cemaat tarafından söndürüldü. Camiyi kaplayan duman nedeniyle teravih namazı yarıda kalırken, yaşlı bir kişinin namaza devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangınla alevler camiyi kapladı. Duman nedeniyle namaz yarıda bırakılırken, cemaatin yangın tüpüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü. Tedbir amaçlı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Cemaatteki yaşlı bir kişinin dumana aldırış etmeden namaz kılmaya devam ettiği görülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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