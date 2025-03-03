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        Motosikleti itip çaldılar; hırsızlık kamerada

        BATMAN'da 3 kişi, park halindeki motosikleti iterek çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:15
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        Motosikleti itip çaldılar; hırsızlık kamerada
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        BATMAN'da 3 kişi, park halindeki motosikleti iterek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 28 Şubat'ta gece saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi, park halindeki motosikletin yanına gelip, bir süre bekledi. Ardından şüphelilerden biri motosiklete binip, diğeri de iterek götürdü. Hırsızlık, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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