Motosikleti itip çaldılar; hırsızlık kamerada

Olay, 28 Şubat'ta gece saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi, park halindeki motosikletin yanına gelip, bir süre bekledi. Ardından şüphelilerden biri motosiklete binip, diğeri de iterek götürdü. Hırsızlık, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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