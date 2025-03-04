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        Otomobilin arka koltuğundaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltukta toplam 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:50
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        Otomobilin arka koltuğundaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltukta toplam 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramalarda, arka koltuktaki torbada 2,5 kilo skunk ve 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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