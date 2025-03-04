Otomobilin arka koltuğundaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramalarda, arka koltuktaki torbada 2,5 kilo skunk ve 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, arka koltukta toplam 5 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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