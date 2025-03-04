Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
BATMAN'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti.
BATMAN'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman Gültepe Mahallesi'nde sanayi sitesine giren başıboş boğa, çevrede bir süre dolaştı. Esnafın bazılarını da kovalayan boğa korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Uzun süreli takibin ardından yakalanan boğa, dışarı çıkartıldı.
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