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        Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı

        BATMAN'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:45
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        Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
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        BATMAN'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Batman Gültepe Mahallesi'nde sanayi sitesine giren başıboş boğa, çevrede bir süre dolaştı. Esnafın bazılarını da kovalayan boğa korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Uzun süreli takibin ardından yakalanan boğa, dışarı çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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