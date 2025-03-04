Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da elektrik akımına kapılıp öldü

        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Ayşe Özalp (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da elektrik akımına kapılıp öldü
        ABONE OL

        BATMAN’ın Beşiri ilçesinde, evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Ayşe Özalp (47), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Yenipınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinde temizlik yapan Ayşe Özalp, bahçesindeki su motorunun prizini çekmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Özalp, eşi tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Özalp, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Özalp'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        15 yaşındaki kız öğrenciye saldırı!
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Morgan Freeman'ın Oscar Ödül töreninde giydiği siyah eldivenin sırrı neydi?
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Ameliyat ettiği hastası ağır yaraladı!
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!

        Benzer Haberler

        Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
        Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
        Batman'da gümrük kaçağı 1223 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1223 paket sigara ele geçirildi
        Otomobilin arka koltuğundaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Otomobilin arka koltuğundaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Fizik tedaviyle 5 yıl sonra adım atan Aysun, yürüyüp polis olmak istiyor
        Fizik tedaviyle 5 yıl sonra adım atan Aysun, yürüyüp polis olmak istiyor
        Batmanlı öğrenciler TÜBİTAK Türkiye Finallerinde derece hedefliyor
        Batmanlı öğrenciler TÜBİTAK Türkiye Finallerinde derece hedefliyor