Otomobilin konsolu altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramada otomobil konsolunun altına gizlenmiş 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada konsol altında 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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