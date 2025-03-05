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        Otomobilin konsolu altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada konsol altında 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:25
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        Otomobilin konsolu altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada konsol altında 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramada otomobil konsolunun altına gizlenmiş 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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