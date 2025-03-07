Batman'da 20 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu

BATMAN'da2 hafif ticari araç ile sürücülerin adreslerinde narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramalarda, 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri 2 hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Bir aracın sürücüsü dururken, diğeri kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu sürücüsünün kaçtığı araç durduruldu. Narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücülerin adreslerinde de 'Hector' ile arama yapıldı. Evdeki aramalarda bir kovanın içerisinde 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.