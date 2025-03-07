Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 20 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu

        BATMAN'da2 hafif ticari araç ile sürücülerin adreslerinde narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramalarda, 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 20 kilo uyuşturucuyu 'Hector' buldu
        ABONE OL

        BATMAN'da2 hafif ticari araç ile sürücülerin adreslerinde narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramalarda, 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri 2 hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Bir aracın sürücüsü dururken, diğeri kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu sürücüsünün kaçtığı araç durduruldu. Narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücülerin adreslerinde de 'Hector' ile arama yapıldı. Evdeki aramalarda bir kovanın içerisinde 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Batman'da 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı...
        Batman'da 20 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı...
        Batman Üniversitesi Rektörü Demir, personeliyle kan bağışında bulundu
        Batman Üniversitesi Rektörü Demir, personeliyle kan bağışında bulundu
        Batman'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
        Otomobilin konsolu altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Otomobilin konsolu altındaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
        Batman'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 33 kişiye 305 bin 151 lira c...
        Batman'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 33 kişiye 305 bin 151 lira c...
        Batman'da elektrik akımına kapılıp öldü
        Batman'da elektrik akımına kapılıp öldü