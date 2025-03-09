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        Kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında, sahur vaktinde rahatsızlanan 52 yaşındaki kalp hastası, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:20
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        Kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında, sahur vaktinde rahatsızlanan 52 yaşındaki kalp hastası, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında kalp hastası, sahur vakti rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamadı. Olayın bildirilmesi üzerine Batman İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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