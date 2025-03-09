Kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı

Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında kalp hastası, sahur vakti rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamadı. Olayın bildirilmesi üzerine Batman İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

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