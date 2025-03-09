Batman Engelliler Spor Kulübü - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 48-66

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B grubunda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, Play-Off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 48-66 mağlup oldu.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Şakir Velioğlu, Serhat Kaya, Nuri Rokon, Hasan Alkun ve Ümit Koca beşlisiyle çıktı. İlk periyod rakibine karşı zorlanan Batman ekibi maçı 10-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte baskısını arttıran Batman ekibi skoru 31-33 geride tamamladı. Maçın son iki çeyreğinde de istediği sonucu alamayan Batman Ekibi 48-66 mağlup oldu.