Batman Petrolspor - Adana 01 FK: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 26'ncı haftasında konuk ettiği Adana 01 FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 26'ncı haftasında Adana 01 FK'yı Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmada Batman Petrolspor, 45'inci dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca maç bu skorla sona erdi. Bu maçla birlikte Batman Petrolspor, puanını 58'e çıkardı.