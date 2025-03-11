Batman'da silahlı, bıçaklı park yeri kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Yukarı Güneşli Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Araç park yeri nedeniyle Cengiz Baycu (53) ile Muharrem Aytar (33) ve Fahrettin Aytar (61) arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan Muharrem Aytar, ensesinden giren 3 saçmayla ağır yaralandı. Cengiz Baycu ve Fahrettin Aytar ise bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baycu ve Fahrettin Aytar Kozluk Devlet Hastanesi’ne, Muharrem Aytar ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Baytar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.