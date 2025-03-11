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        Batman'da silahlı, bıçaklı park yeri kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Batman'da silahlı, bıçaklı park yeri kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
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        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Yukarı Güneşli Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Araç park yeri nedeniyle Cengiz Baycu (53) ile Muharrem Aytar (33) ve Fahrettin Aytar (61) arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan Muharrem Aytar, ensesinden giren 3 saçmayla ağır yaralandı. Cengiz Baycu ve Fahrettin Aytar ise bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baycu ve Fahrettin Aytar Kozluk Devlet Hastanesi’ne, Muharrem Aytar ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Baytar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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