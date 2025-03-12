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        Batman'da motosikletli kapkaç kamerada

        BATMAN'da motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:25
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        Batman'da motosikletli kapkaç kamerada
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        BATMAN'da motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı. Kapkaç olayları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan 2 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletle kapkaç yapan şüphelileri tespit etti. 2 şüpheli düzenlenen operasyonla kapkaçta kullandıkları motosikletle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kapkaç anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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