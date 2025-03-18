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        Batman'da 'İsrail' protestosu

        BATMAN'da, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:37 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:40
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        Batman'da 'İsrail' protestosu
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        BATMAN’da, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi’nde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırıları, düzeneldikleri basın açıklamasıyla protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açıklama, dua edilmesinin ardından sona erdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kur'an Nesli Platformu Sözcüsü Mehmet Emin Sütçü, “Dün yine kuduz İsrail köpekleri, Filistinli mazlumları katletti. 400’e yakın kadın, çocuk ve yaşlının katledildiği İsrail saldırılarını telin etmek için yine bu meydanda toplandık. 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilemeden İsrail, anlaşmaya uymayarak Gazze’ye yapılan yardımları engelledi, Amerika’nın Yemen’e saldırısından da cesaret alarak yeniden saldırıya geçti. Şunu da net olarak biliyoruz ki İsrail’in bu seferki saldırganlığı hazımsızlıktandır. İsrail, 1,5 sene süren bir vahşetin ardından kurulan barış masasını hazmedemedi. Esir takaslarında Hamas’ın tüm dünyayı hayran bırakan tutumunu ve dimdik ayakta olduğunu göstermesini hazmedemedi. Küçüldün ey İsrail, küçük gördüğün Hamas karşısında küçüldün. Seni büyük gören herkesin gözünde küçüldün, alçaldın. Şimdi de dünyayı bir kasaba, kendini de o kasabanın şerifi olarak gören Trump’ın desteğiyle kuduz köpek gibi yeniden saldırıyorsun. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlarını da bir an önce Gazze’de insani ateşkesin yeniden tesisi için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz. Hiç olmazsa bu kadarını yapın, İsrail’i ateşkes şartlarını yerine getirmeye zorlayın" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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