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        Fırına gizlenen uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'danarkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, evdeki fırının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:40
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        Fırına gizlenen uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN'danarkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, evdeki fırının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bir eve düzenlenen baskında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, davul fırına gizlenmiş 58 parça halinde 63 gram sentetik kannobinoid, 5 lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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