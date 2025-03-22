Fırına gizlenen uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

BATMAN'danarkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, evdeki fırının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bir eve düzenlenen baskında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, davul fırına gizlenmiş 58 parça halinde 63 gram sentetik kannobinoid, 5 lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.