Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık” dedi.

Batman'a bir dizi ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman Hasankeyf Yolu’nun açılışını yaptı. Açılışta Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yer aldı.

YOL AĞIMIZI 29 BİN 730 KİLOMETREYE ÇIKARDIR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bu yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda ve yollarımızdaki hareketlilik katbekat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında 100 milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybı 5,72’den 1,29’a düştü. Birkaç projeden bahsedip Batman’a geleyim; Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli otoyolları, Cankurtaran, Salarha, Assos ve Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünelleri gibi mega olarak kabul edilen prestij kara yolu projelerini tamamladık ve hizmete sunduk. Daha bu hafta içinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun İstanbul’a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını da başlattık. Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık” diye konuştu.

‘BATMAN’IN ALTYAPISI İÇİN 27 MİLYAR 604 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’ Bakan Uraloğlu, Dicle Nehri’nin bereketli sularıyla hayat bulan Hasankeyf’in, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla insanlık için bir hazine olduğunu ifade ederek, “Batman ise, sanayisi, tarımı ve petrol zenginliğiyle bölgemizin parlayan yıldızıdır. Bu nedenle Batman’ın ulaşım ağının güçlendirilmesi bizler için çok önemli. Bölünmüş yol uzunluğunu 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardık.221 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdik. Batman Güney Çevre Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladık. Batman-Hasankeyf Yolu da bu 2 kadim merkezi birleştiren bir yol olmanın ötesinde, bölgemizin turizmine, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak bir hizmet. Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla birlikte mevcut yol su altında kaldığından yeniden inşa ettiğimiz 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf Yolu’nun 465 metrelik Hasankeyf-1 Köprüsü, 1001 metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü ve 638 metrelik Hasankeyf Tüneli yapılarını kapsayan 29,8 kilometre uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açmıştık. Bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardıyla hizmete alıyoruz. Ayrıca proje kapsamında, Akça, Binatlı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun ilk 5,8 kilometrelik kesiminde yaya kaldırımları da inşa ettik. Projenin tamamlanmasıyla; Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik. Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edeceğiz, Egzoz emisyon salınımını da 2 bin 752 ton azaltarak doğamıza nefes aldıracağız. Ayrıca tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf’e erişimi kolaylaştıran bu yolumuz aynı zamanda Gabar Dağı Petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman rafinerisine ve üretilen petrol ürünlerinin de dağıtımında önemli bir güzergah olacak. Canı gönülden inanıyorum ki Batman-Hasankeyf Yolu, Hasankeyf’in turizm potansiyelini daha da parlatacak, Batman’ın sanayi ve enerji gücüne güç katacak, bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.