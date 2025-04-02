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        Yolda yürürken 'yan bakma' kavgasında öldü

        BATMAN'da, yolda yürürken 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Cihan Taşar (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:45
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        Yolda yürürken 'yan bakma' kavgasında öldü
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        BATMAN’da, yolda yürürken ‘yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Cihan Taşar (35), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Cihan Taşar (35) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak asri mezarlıkta toprağa verildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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