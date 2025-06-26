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        Batman'da bıçaklı saldırı kamerada

        BATMAN'da Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:00
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        Batman'da bıçaklı saldırı kamerada
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        BATMAN'da Y.E.B. (17), babasına ait iş yerinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 24 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Y.E.B., babasına ait iş yerinin önünde beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların maket bıçağıyla gerçekleştirdiği saldırıda Y.E.B., 3 yerinden yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle 3 kişi kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.E.B., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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