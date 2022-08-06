İkna çalışması sonucu teslim olan terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

BATMAN (AA) - Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı kadın terörist, Batman'da ailesiyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının teslim olmaları amacıyla Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle 2021-2022 yılları arasında bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Batman'dan 1999 yılında terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun 2 Ağustos'ta Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, örgüt mensubu ile ilgili adli tahkikatın Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, teröristin 4 Ağustos'ta Batman'da ailesiyle buluşturulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede çeşitli vaatlerle kandırılarak silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, çok defa kaçmaya teşebbüs ettiğini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, infaz edilmekle tehdit edildiğini, Türkiye'ye dönerse güvenlik güçleri tarafından işkenceye uğrayacağı ve hatta öldürüleceği söylenerek çok ağır psikolojik ve fiziksel baskılara maruz kaldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti. Örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, devlet görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin kendisine çok iyi davrandıklarını, verdiği bu karardan çok mutlu olduğunu beyan etti.

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