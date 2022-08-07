AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason’da vatandaşlarla bir araya geldi

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BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, Sason'da vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunları dinledi. Daha sonra ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili Kaymakam Murat Mete ile görüştü.



Özdemir, "Öncelikle meydan ve caminin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayata geçirilen projelerin tamamı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik." dedi.

İlçeye bağlı bazı köyleri de ziyaret eden Özdemir, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.



Özdemir'e ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve partililer de eşlik etti.

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