Batman'da daha önce tütün ekilen araziler çilek tarlasına dönüştü

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BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Batman'da dağlık arazi yapısı nedeniyle hububat üretiminin kısıtlı olduğu Sason ilçesinde daha önce tütün yetiştirilen araziler devlet desteğiyle çilek tarlasına dönüştürüldü.

Sason ilçesinin kaderi 15 yıl önce tütüne alternatif olarak devlet desteğiyle yetiştirilen çilekle değişti.

Üretimi 15 dekarda başlayan ve yıldan yıla artarak 1400 dekara yükselen çilek, tersine göçü de sağladı.



Geçen yıl kavuştuğu tescille üreticisinin yüzünü güldüren çilekte bu yıl rekolte beklentisi 5 bin tonun üzerine çıktı.

Sason Kaymakamlığınca çilek üretimi yapılan alanın daha da artırılması amacıyla "Coğrafi İşaretli Sason Çileği Üretiminin Artırılması Projesi" hazırlandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje ile bu yıl 80 üreticiye toplam 160 dekar alanda çilek bahçesi kurmaları için yüzde 70 hibe ile malzeme desteği verilecek.

- 15 yılda 4 aileden 400 aileye ulaştı

Sason Kaymakamı Murat Mete, AA muhabirine, Sason'un çilek serüveninin 2007 yılında tütüne alternatif ürün olarak başladığını söyledi.

Devlet desteğiyle 15 yıl önce 4 aileyle başlayan üretimin bugün 400 aileye ulaştığını belirten Mete, 1400 dekar alanda üretimi yapılan çileğin Sason için çok ciddi bir gelir kapısı olduğunu ifade etti.

Mete, "Üreticilerimiz daha çok ürününü toplu olarak fabrikalara, özellikle reçel işleyen entegre çilek fabrikalarına vermeyi tercih ediyor. Üreticilerimiz kilogramını 10-12 liradan çileği pazarla buluşturmakta." dedi.

- Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi için birlik kuruldu

Çilekte fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek ve fiyatı sabitleyebilmek amacıyla ilçede Çilek Üreticileri Birliği kurulduğunu anlatan Mete, bu birliğin kurulmasına katkı sunduklarını bildirdi.

Soğuk hava deposu alanı da tahsis ettiklerini belirten Mete, çileğin tarladan doğrudan tüketiciye ulaşması için üreticileri desteklediklerini ifade etti.

- "160 dekarlık ek alan kazandıracağız"

Mete, her yıl ekim alanının arttığına işaret ederek, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Valilik ve Kaymakamlık olarak ciddi desteklerinin olduğunu kaydetti.

Yüzde 70 hibe ile desteklerini üretici ile buluşturacaklarını anlatan Mete, verilen hibe destekle ekim alanının daha da artacağını aktardı.

"80 üreticimize 2'şer dekardan toplam 160 dekarlık bir ek alan daha kazandıracağız." diyen Mete, Sason çileğinin rengi, tadı, kokusu ve aromasıyla kalitesini ispatladığını ve tescil kazandığını belirtti.

Mete, bunun da uluslararası pazara erişim konusunda kolaylık sağladığını dile getirerek, Sason çileğine talebin yüksek olduğunu kaydetti.

Amaçlarının ürünü daha örgütlü bir şekilde pazarla buluşturmak olduğunu ifade eden Mete, "Bunun için de gayretlerimiz var. Çilek marka olmamızda en büyük rol oynayacak ürünümüz." diye konuştu.

- 10 yıl sonra döndüğü memleketinde çilek üretiyor

Çalışmak için 10 yıl önce gittiği İstanbul'dan memleketine dönen ve 2 dönüm alanda çilek üreten Mahmut Erdem de iyi gelir getirmesi nedeniyle üretime devam ettiğini belirtti.

Erdem, devletin hibe destekleri sayesinde daha fazla gelir elde ettiklerini anlatarak, nisan ayında hasada başladığını ve 800 kilogram çilek aldığını ifade etti.

Şu ana kadar üçüncü hasadı yaptıklarını, 10 gün sonra dördüncü hasada başlayacaklarını dile getiren Erdem, hasadın ocak ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Üreticilerden Ahmet Taşdemir ise çevresindeki tüm çiftçilerin çilek ürettiğini, bu yıl ilk kez çilek ektiğini belirtti.

6 dönüm alanda üretim yaptığını, şu ana kadar 1,5 ton satış gerçekleştirdiğini belirten Taşdemir, "Çileği birliğe veriyoruz, ülkenin farklı şehirlerine gidiyor. Ayrıca Batman'da da bir firmamız var. Oraya da satıyoruz. Burada işlenen çilekler ihraç ediliyor. Çileğimiz çok rağbet görüyor." diye konuştu.

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