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Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Batmanlı sporcular ödüllendirildi

AA

Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Batmanlı sporcular ödüllendirildi

BATMAN (AA) - Kolombiya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metre yürüyüş kategorisinde altın madalya kazanan Mazlum Demir ve bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız, memleketleri Batman'da ödüllendirildi.

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen şampiyonada başarı elde eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Petrol Spor Kulübü sporcularından Demir ve Yıldız için TPAO Tesisleri'nde tören yapıldı.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir törende, şampiyonada dereceye giren sporcular ve antrenörlerine Cumhuriyet altını hediye etti.

Demir, gazetecilere, müsabakalarda TPAO atletizm sporcularından birinin dünya şampiyonu diğerinin ise dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, "Atletizm tarihimizde ilk defa bir dünya şampiyonasında iki kürsüye aynı anda iki sporcu çıkarmış olduk. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Sporcuların elde ettikleri başarı ile Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini ifade eden Demir, bekledikleri başarının geldiğini söyledi.

Demir, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyonadan altın madalya ile dönen Mazlum Demir de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Yarışı birinci olarak tamamladığını anlatan Demir, "Yarıştan önce üç aylık bir kampımız oldu. Bu süre içerisinde dünya şampiyonasına katıldık. Antrenörüm Sadullah Ergin'e ve emeği geçen, destek olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada bronz madalya kazanan Hayrettin Yıldız ise başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu, ailesine de bu gururu yaşattığı için ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Federasyon yöneticileri, kulüp başkanı ve antrenörlerine teşekkür eden Yıldız, "Kendime inanıyordum. Geçirdiğim kamp, yaptığım antrenmanlar bana ekstra bir öz güven getirdi. Orada madalya almak istiyordum. Allah bana nasip etti." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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